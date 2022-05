DERRIÈRE L’ÉCRAN – Odalie & Alma Alta Beauvais, 22 mai 2022, Beauvais.

DERRIÈRE L’ÉCRAN – Odalie & Alma Alta Beauvais

2022-05-22 18:30:00 – 2022-05-22 20:30:00

Beauvais Oise

2.5 DANS LE CADRE D’EXOMUNDOS :

ASCA, Cinéma Agnès Varda, Beauvais

Tarifs :

– 6,20 € : Tarif Plein

– 5 € : Tarif réduit

– 4 € : 19 – 26 ans

– 2.5 € : Moins de 18 ans

Disponible sur le PASS CULTURE

—————–

DERRIÈRE L’ÉCRAN : Live A/V d’Odalie & Alma Alta

Derrière l’Écran est un spectacle audiovisuel mêlant musique électronique, violoncelle augmenté, poésie déclamée, lumières et vidéo mapping joué en live et généré en temps réel. Trois écrans monumentaux se font le support d’une narration moderne et métaphorique, devenant tour à tour monolithe, tableau ou fenêtre sur l’ailleurs. Ode à la quiétude, parenthèse émotionnelle faite d’image et de son, Derrière l’Écran vous invite au lâcher prise, à la reconnexion à soi et propose une vision du monde sensible et curieuse.

+33 3 44 10 30 80 https://www.asca-asso.com/liste-numerique/derriere-lecran-odalie-alma-alta/?fbclid=IwAR0oWObyw8_-6CMfiPJCm5ZOkPHuIWH6ldx8psBlpJ3N-gGDwCAYS_39ruw

