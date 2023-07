Vide grenier Derrière le stade Romagne, 16 juillet 2023, Romagne.

Romagne,Vienne

2€ / mètre linéaire

Réservations obligatoires par SMS ou téléphone

Buvette et restairatinà emporter.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 17:00:00. .

Derrière le stade

Romagne 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



2? / linear metre

Reservations required by SMS or telephone

Refreshment bar and takeaway

2? / metro lineal

Reserva obligatoria por SMS o teléfono

Bar y comida para llevar

2? / Linearer Meter

Reservierungen sind per SMS oder Telefon erforderlich

Getränke und Essen zum Mitnehmen

Mise à jour le 2023-07-03 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou