Derrière le miroir est une pièce de théâtre qui fait sortir les personnages de l’imagination d’un auteur, M. Alfred. M.Alfred achève son dernier roman, mais il doute ! Il pense résoudre ses incertitudes en faisant mourir un de ses personnages. Ne sachant qui éliminer, il les convoque tous.tes chez lui afin qu’ils.elles décident qui disparaîtra de l’histoire. Cette réunion laissera place à un « dîner des fauves » afin que chacun.e puisse sauver sa peau. Tout ceci sous l’œil amusé et attentif de l’écrivain.

Mais qui influence qui ? Une création théâtre de Valérie Mastrangelo vendredi et samedi du 2 juin au 17 juin 2023 à 21 H 15

jeudi, vendredi et samedi du 22 juin au 29 juillet 2023 à 21 H 15 Théâtre de l’Essaïon, 6 rue Pierre au Lard, 75004 (en face du centre Pompidou) Théâtre de l’Essaïon 6, rue Pierre au lard 75004 Paris Contact : productioncambalache@gmail.com https://www.facebook.com/people/Cie-Cambalache/100063501434818/ https://www.facebook.com/people/Cie-Cambalache/100063501434818/ https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1004_derriere-le-miroir.html

