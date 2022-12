Derrière le hublot se cache parfois du linge – Les Filles de Simone Le Monfort théâtre Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Derrière le hublot se cache parfois du linge – Les Filles de Simone Le Monfort théâtre, 10 janvier 2023, Paris. Du mardi 10 janvier 2023 au samedi 21 janvier 2023 :

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 21h00

. payant TARIF B (de 5€ à 25€) Si nos conceptions de l’amour ont été façonnées à coup de « l’homme rêve toute sa vie de foutre le camp » ou « la femme est un ennemi » et autres morceaux de ce genre, pourquoi donc continuer à vouloir « se mettre en couple » ? Ou, autrement dit, l’amour peut-il vraiment survivre au patriarcat ? C’est à cette question existentielle que nous invitent à réfléchir les inénarrables Filles de Simone. Passionnées par ce qui relie l’intime au politique, elles s’offrent (et nous offrent, par la même occasion) avec Derrière le hublot se cache parfois du linge une tentative théâtrale, mixte et collective, pour secouer le cocotier du couple hétéronormé. Qu’il s’agisse de la rencontre amoureuse, de la sexualité ou du quotidien domestique, elles font sortir de leurs boîtes les diables cachés dans les détails, les chaussettes qui traînent et la libido morne plaine, les émotions difficilement partagées et la mauvaise foi bien distribuée. Dans le sillage des réflexions féministes post-#metoo, elles mettent le couple « cul par-dessus tête » et observent comment aujourd’hui tantôt s’y (re)joue, tantôt s’y effondre un traditionnel ordre social. D’audacieuses tentatives pour réinventer l’amour ! Le Monfort théâtre Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion 75015 Paris Contact : https://www.lemonfort.fr/programmation/derriere-le-hublot-se-cache-parfois-du-linge 0156083388 reservation@lemonfort.fr https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.facebook.com/Monforttheatre https://www.lemonfort.fr/programmation/derriere-le-hublot-se-cache-parfois-du-linge

© Christophe Raynaud De Lage Derrière le hublot se cache parfois du linge

