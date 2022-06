Derrière le hublot se cache parfois du linge, 25 mars 2023, .

Derrière le hublot se cache parfois du linge



2023-03-25 20:00:00 20:00:00 – 2023-03-25

4 15 Si nos conceptions de l’amour ont été façonnées à coup de « l’homme rêve toute sa vie de foutre le camp », « la femme est un ennemi » et autres stéréotypes machos pourquoi continue-t-on, encore à vouloir « se mettre en couple » ? Comment les injonctions liées à la masculinité et celles liées à la féminité pèsent sur les relations de couple, et y créent incompréhensions et tiraillements ?

Un brin philosophique mais surtout très drôle, après Les Secrets d’un gainage effcace, accueilli la saison dernière sur le plateau de l’Olivier, Les Filles de Simone gardent le cap vers un théâtre populaire qui fait feu de tout bois et s’amuse de nos travers.

Comment parler du couple ? Pour Les Filles de Simone c’est en optant pour l’humour !

