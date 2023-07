Rendez-vous astronomie : Conférence Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Val-au-Perche, 5 juillet 2023, Val-au-Perche.

Val-au-Perche,Orne

Conférence sur le thème » Nous sommes des poussières d’étoiles » suivie d’une observation du ciel au télescope avec Michaël Leblanc, notre astronome de choix!, ..

2023-07-05 21:00:00 fin : 2023-07-05 . .

Derrière le cinéma Saint-Louis du Theil sur Huisne Le Theil

Val-au-Perche 61260 Orne Normandie



Lecture on the theme of « We are stardust », followed by telescope observation of the sky with Michaël Leblanc, our astronomer of choice!

Charla sobre el tema « Somos polvo de estrellas », seguida de una observación telescópica del cielo con Michaël Leblanc, nuestro astrónomo de cabecera.

Vortrag zum Thema « Wir sind Sternenstaub » mit anschließender Himmelsbeobachtung durch ein Teleskop mit Michaël Leblanc, unserem Astronomen der Wahl.

