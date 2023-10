Rando santé – Cuzorn Derrière le cimetière Cuzorn, 9 octobre 2023, Cuzorn.

Cuzorn,Lot-et-Garonne

L’association Les Chemins de Thézac organise une randonnée santé à Cuzorn, de 4,1 km, avec un dénivelé de 71 m, animée par Jean-François.

En cas d’incertitude climatique, n’hésitez pas à contacter l’animateur..

Derrière le cimetière

Cuzorn 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



The Les Chemins de Thézac association is organizing a 4.1 km hike in Cuzorn, with a 71 m difference in altitude, led by Jean-François.

In case of weather uncertainty, please contact the organizer.

La asociación Les Chemins de Thézac organiza en Cuzorn un saludable paseo de 4,1 km, con 71 m de desnivel, dirigido por Jean-François.

Si el tiempo es incierto, no dudes en ponerte en contacto con el monitor.

Der Verein Les Chemins de Thézac organisiert eine Gesundheitswanderung in Cuzorn, die 4,1 km lang ist, einen Höhenunterschied von 71 m aufweist und von Jean-François geleitet wird.

Bei unsicherem Wetter können Sie sich gerne an den Animateur wenden.

