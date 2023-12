Foire et marché de Rochechouart Derrière le Capitole Rochechouart, 12 août 2023, Rochechouart.

Rochechouart Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-08-12 08:00:00

fin : 2023-08-12 12:00:00

La charmante ville de Rochechouart, avec son château et sa belle église vous donne rendez-vous dans le centre bourg historique. Chaque vendredi et samedi matin, venez faire le plein de bonnes choses, fruits, légumes et produits locaux, au marché derrière le Capitole. Tous les 26 de chaque mois, une foire a également lieu. Si le 26 du mois tombe un dimanche, la foire est avancée au samedi..

Derrière le Capitole Rue des fossés

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



