Un solo danse et peinture de Jean-Antoine Bigot



À l’invitation du Théâtre La Cité, Derrière le Blanc se réinvente afin d’offrir une réponse plastique au Pas de L’Autre, conférence théâtralisée de Michel André qui interroge l’enjeu des migrations climatiques. Dans mes spectacles où la danse et la peinture sont intimement liées, mon parti pris est d’être en réaction, comme peut l’être l’acteur du Pas de l’Autre face à notre planète qui se transforme de minutes en minutes. Je n’ai pas de conception en amont de ce que je vais faire, le tableau et la danse s’inventent sur l’instant, après accumulation de couches successives et de mélanges de nouvelles matières : cendres, sable, ferrailles, aplats étirés, mots, traits et griffures… Les préoccupations du danseur/peintre face aux enjeux climatiques et à ses bouleversements, physiques et mentaux, transpirent dans la danse et se déposent sur la toile. Dans ce solo, tout est en mouvement : le peintre, les objets et le tableau. Jean-Antoine Bigot



Distribution



• Conception et interprétation Jean-Antoine Bigot • Regard complice Anne Le Batard • Univers musical Pascal Ferrari • Cie Ex Nihilo • Photo © Agnès Mellon

Crédits de production



Production Ex Nihilo, création 2015. En partenariat avec KLAP Maison pour la danse, Marseille. Adaptation à l’initiative du Théâtre La Cité / Biennale des écritures du réel.

