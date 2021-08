Chervinges Balcon du Morgon Chervinges, Rhône Derrière l’arbre, la ville Balcon du Morgon Chervinges Catégories d’évènement: Chervinges

Rhône

_En compagnie d’Amélie Viale, artiste en résidence à Gleizé, découvrez la ville sous un autre angle… Derrière le viseur d’un appareil photo ! Au cours de cette balade au cœur du quartier de Chervinges, vous serez initiés à la prise de vue dans les espaces naturels._

Gratuit sur inscription.

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T18:00:00

