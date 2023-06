Colors Party Derrière la piscine Trouville-sur-Mer, 1 juillet 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

Après le succès de la première édition, rendez-vous le 1er juillet pour la Colors Party #2 de Trouville-sur-Mer !

Envie d’un moment festif et convivial pour fêter le début de l’été ? Venez à notre Colors Party !

Au programme : bulle-foot géant, simulateur de surf, tatouages éphémères, stand de lecture de tarot, animations ludiques, cracheur de feu et un grand lancer de poudre de couleurs (biodégradable !) à la façon de la fête indienne « Holi » !

Des foodtrucks et stands de restauration sauront vous rafraîchir et ravir vos papilles. Tout en profitant du coucher de soleil sur des transats, avec Julien Créance aux platines, fidèle DJ du Point Bar, dans une ambiance estivale !

Entrée libre.

2023-07-01 17:00:00 fin : 2023-07-01 21:00:00. .

Derrière la piscine Sur la plage

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



After the success of the first edition, we’ll be back on July 1st for Colors Party #2 in Trouville-sur-Mer!

Looking for a festive, convivial way to celebrate the start of summer? Come along to our Colors Party!

On the program: giant bubble-foot, surf simulator, ephemeral tattoos, tarot reading stand, fun activities, fire-eater and a big throw of colored powder (biodegradable!) in the style of the Indian « Holi » festival!

Foodtrucks and food stands will refresh you and delight your taste buds. Enjoy the sunset on deckchairs, with Julien Créance, Point Bar’s faithful DJ, on the decks in a summery atmosphere!

Free admission

Tras el éxito de la primera edición, volvemos el 1 de julio para la Colors Party nº 2 en Trouville-sur-Mer

¿Quieres celebrar el comienzo del verano en un ambiente agradable y festivo? ¡Ven a nuestra Colors Party!

En el programa: pie de burbuja gigante, simulador de surf, tatuajes efímeros, puesto de lectura del tarot, actividades lúdicas, tragafuegos y una gran tirada de polvos de colores (¡biodegradables!) al estilo del festival indio « Holi »

Habrá foodtrucks y puestos de comida para refrescarle y deleitar su paladar. Disfrute de la puesta de sol en las tumbonas, con Julien Créance a los platos, el fiel DJ de Point Bar, en un ambiente veraniego

Entrada gratuita

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe treffen wir uns am 1. Juli zur Colors Party #2 in Trouville-sur-Mer!

Haben Sie Lust auf einen festlichen und geselligen Moment, um den Beginn des Sommers zu feiern? Dann kommen Sie zu unserer Colors Party!

Auf dem Programm stehen: Riesen-Bubble-Foot, Surfsimulator, vergängliche Tätowierungen, Tarotkarten-Lesestand, Spielanimationen, Feuerspucker und ein großer Wurf mit Farbpulver (biologisch abbaubar!) im Stil des indischen Festes « Holi »!

Foodtrucks und Essensstände sorgen für Erfrischung und verwöhnen Ihren Gaumen. Während Sie den Sonnenuntergang auf Liegestühlen genießen, mit Julien Créance an den Plattentellern, dem treuen DJ der Point Bar, in einer sommerlichen Atmosphäre!?

Freier Eintritt

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité