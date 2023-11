Marché de Noël Derrière la mairie Saint-Sorlin-en-Valloire, 8 décembre 2023, Saint-Sorlin-en-Valloire.

Saint-Sorlin-en-Valloire,Drôme

Marché de Noël. différents stands à votre disposition. Détails du programme en cours..

2023-12-08 17:00:00 fin : 2023-12-08 . .

Derrière la mairie Route de la Valloire

Saint-Sorlin-en-Valloire 26210 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas market. Various stands available. Program details in progress.

Mercado de Navidad. Varios puestos disponibles. Detalles del programa en curso.

Weihnachtsmarkt. Verschiedene Stände stehen Ihnen zur Verfügung. Details zum Programm werden noch bekannt gegeben.

Mise à jour le 2023-11-09 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche