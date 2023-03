Rémi Geffroy et le groupe FMR à Poulaines Derrière la mairie, Poulaines (36)

Rémi Geffroy et le groupe FMR à Poulaines Derrière la mairie, Poulaines (36), 4 novembre 2023, . Rémi Geffroy et le groupe FMR à Poulaines Samedi 4 novembre, 21h00 Derrière la mairie, Poulaines (36) Sur réservation auprès de Edouard Millier 06.88.65.75.94 ou par mail ed.millier@wanadoo.fr 21 h – 23 h Groupe FMR 23 H – 01 H Rémi Geffroy Buvette et petite restauration (gâteaux) Salle entièrement en PARQUET ! AFFICHE EN PREPARATION source : événement Rémi Geffroy et le groupe FMR à Poulaines publié sur AgendaTrad Derrière la mairie, Poulaines (36) 13, Rue de la République Derrière la mairie, 36210 Poulaines, France [{« link »: « mailto:ed.millier@wanadoo.fr »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/41549 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

