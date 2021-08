Saint-Martin-en-Bresse Maison de la fôret et du bocage Saint-Martin-en-Bresse, Saône-et-Loire Derrière la forêt se cache le musée Maison de la fôret et du bocage Saint-Martin-en-Bresse Catégories d’évènement: Saint-Martin-en-Bresse

Dans l’ancienne école de Perrigny, le musée met l’accent sur la forêt et le bocage. Deux caractéristiques naturelles qui façonnent le paysage bressan tout au long des saisons et contribuent à l’activité rurale au quotidien. Profitez de la présence d’une conteuse pour vous évader le temps d’une histoire ou encore d’une légende. De nombreux contes trouvent leurs racines au cœur des forêts. Fées mystérieuses, joyeux farfadets, faunes inquiétantes : la forêt serait peuplée d’innombrables créatures. Visite libre et contes, le dimanche en continu de 14h à 18h.

2€ | Gratuit – 18 ans | Visite libre et contes, le dimanche en continu de 14h à 18h

Profitez d’un conte pour ponctuer votre visite du musée ! Maison de la fôret et du bocage Hameau de Perrigny 71620 Saint-Martin-en-Bresse Saint-Martin-en-Bresse Saône-et-Loire

