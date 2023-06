Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle Derrière La Coursive La Rochelle La Rochelle Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

La Rochelle Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle Derrière La Coursive La Rochelle, 21 juin 2023, La Rochelle. Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle Mercredi 21 juin, 19h30 Derrière La Coursive L’Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle vous donne rendez-vous le mercredi 21 juin à 19h30 à La Coursive, sur le Parvis extérieur du Théâtre Verdière !

Une programmation des plus festives vous y attend ! Faites passer l’info… Derrière La Coursive 39 rue Verdière 17000 La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:30:00+02:00 ©ohvlr Détails Catégories d’Évènement: Charente-Maritime, La Rochelle Autres Lieu Derrière La Coursive Adresse 39 rue Verdière 17000 La Rochelle Ville La Rochelle Departement Charente-Maritime Age max 99 Lieu Ville Derrière La Coursive La Rochelle

Derrière La Coursive La Rochelle Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la rochelle/

Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle Derrière La Coursive La Rochelle 2023-06-21 was last modified: by Orchestre d’Harmonie de la Ville de La Rochelle Derrière La Coursive La Rochelle Derrière La Coursive La Rochelle 21 juin 2023