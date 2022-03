Déroule ta pelote ! La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

le mercredi 11 mai à 09:30

En quête de petits mammifères en Sarthe. Dans nos greniers, dans nos jardins, ces colocataires pas toujorus appréciés ont pourtant des rôles importants. Cet atelier vous propose de découvrir les différentes espèces en décortiquant des pelotes de réjections (boules regurgitées par certains oiseaux, dont les Rapaces, contenant les restes de repas non digérés : os, poils…). Vous vous mettrez ainsi dans la peau d’un scientifique pour étudier les pelotes de réjection et identifier les petits mammifères qui ont été mangés.

Gratuit. Inscription obligatoire.

2022-05-11T09:30:00 2022-05-11T12:00:00

