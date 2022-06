Derniers weekends pour visiter les expositions ! Beauvais Beauvais Catégories d’évènement: Beauvais

Oise

Derniers weekends pour visiter les expositions ! Beauvais, 25 juin 2022, Beauvais. Derniers weekends pour visiter les expositions !

22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

2022-06-25 – 2022-06-26 Beauvais

Oise Beauvais Pour clôturer la saison artistique 2022, dédiée à Yona Friedman, Minimaforms et Cécile Le Talec (la dernière saison avant une importante période de travaux), profitez d’une visite commentée des expositions suivie d’un temps d’expérimentation dans notre « Atelier sauvage ».

Tout public – Entrée libre

Renseignements : 06 81 98 79 25 Pour clôturer la saison artistique 2022, dédiée à Yona Friedman, Minimaforms et Cécile Le Talec (la dernière saison avant une importante période de travaux), profitez d’une visite commentée des expositions suivie d’un temps d’expérimentation dans notre « Atelier sauvage ».

Tout public – Entrée libre

Renseignements : 06 81 98 79 25 +33 6 81 98 79 25 Pour clôturer la saison artistique 2022, dédiée à Yona Friedman, Minimaforms et Cécile Le Talec (la dernière saison avant une importante période de travaux), profitez d’une visite commentée des expositions suivie d’un temps d’expérimentation dans notre « Atelier sauvage ».

Tout public – Entrée libre

Renseignements : 06 81 98 79 25 VisitBeauvais

Beauvais

dernière mise à jour : 2022-06-16 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme de l’Agglomération du Beauvaisis

Détails Catégories d’évènement: Beauvais, Oise Other Lieu Beauvais Adresse 22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme de l'Agglomération du Beauvaisis Ville Beauvais lieuville Beauvais Departement Oise

Beauvais Beauvais Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvais/

Derniers weekends pour visiter les expositions ! Beauvais 2022-06-25 was last modified: by Derniers weekends pour visiter les expositions ! Beauvais Beauvais 25 juin 2022 22 Rue Saint-Pierre Beauvais Oise SIM Aisne/Oise/Somme HDF - Office de Tourisme de l'Agglomération du Beauvaisis

Beauvais Oise