Dernières nouvelles du mensonge Le Patronage Laïque Jules-Vallès, 31 mars 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le jeudi 31 mars 2022

de 19h à 22h

gratuit

Conférence d’Anne-Cécile Robert

S’il y a toujours eu des mensonges dans le discours public, ceux-ci occupent aujourd’hui un nouvel espace, notamment à la faveur des réseaux sociaux. La volonté de contrôler les outils l’emporte de plus en plus sur une réflexion de fond quant à l’effacement des frontières qui séparent le menonge de la vérité. On tend à organiser la surveillance d’internet au risque de réduire les libertés de tous, alors qu’il faudrait rechercher les racines d’une confusion essentiellement politique et philosophique.

La classe dirigeante n’hésite pas à instrumentaliser la lutte contre les fake news pour se maintenir au pouvoir. Elle cherche ainsi à faire oublier sa responsabilité dans l’installation du mensonge au cœur de la vie publique et dans l’avènement d’un monde où il importe surtout désormais de mieux mentir que l’adversaire. Ce dévoiement de la politique transforme encore plus l’électeur en spectateur et impose des formes de vérités indiscutables, voire une vérité officielle.

Pour reconstituer l’espace public démocratique, il devient impératif de réaffirmer la place de l’humain en tant qu’être pensant capable d’exercer sa faculté de jugement.

Anne-Cécile Robert est docteur en droit européen, journaliste au Monde diplomatique, Directrice des relations et des éditions internationales du Monde diplomatique, Chargée de cours à Hautes études internationales et politiques (Paris), auteur notamment de L’Afrique au secours de l’Occident(Alliance des éditeurs indépendants, 2006, réédition 2021)), La Stratégie de l’émotion (Lux éditeur, 2018) et Dernières nouvelles du mensonges(Lux éditeur, 2021).

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure Paris 75015

Contact :Patronage laïque Jules Vallès – Association Actisce 0140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.patronagelaique.eu/ https://www.facebook.com/patronagelaiqueparis/

