**Le 2 août 2021, le Musée international de la Réforme fermera ses portes** en raison de travaux de transformations qui devraient s’achever en automne 2022. **Les visiteurs sont invités à suivre une dernière visite guidée** sur le lieu même où la Réforme fut adoptée à Genève en 1536. Un-e guide raconte l’histoire de la Réforme protestante de 1517 à nos jours; cette épopée prend vie grâce à la mise en scène de quelques-uns des 650 livres, manuscrits, gravures, tableaux et objets exposés au MIR et qui illustrent les spécificités de la Réforme, son origine, son histoire, son évolution, l’influence qu’elle a exercée sur la vie politique, culturelle, sociale et religieuse de Genève, de la Suisse et d’ailleurs. Entrée payante, visite guidée offerte.

CHF 13 / 8 / 6 – Pas de supplément de prix pour la visite guidée après laquelle les participants peuvent bien entendu poursuivre librement leur visite dans le Musée.

