Dernière visite commentée « Scarifications, Miquel Barceló & le musée Barbier-Mueller » Assistez à l’ultime visite commentée de l’exposition « Scarifications, Miquel Barceló & le musée Barbier-Mueller », à Genève le dimanche 21 avril. Dimanche 21 avril, 16h00 Musée Barbier-Mueller Tarif plein : CHF 12.- | Tarif réduit : CHF 8.-

Visite commentée « Scarifications, Miquel Barceló & le musée Barbier-Mueller »

Dimanche 21 avril à 16h

La thématique de l’exposition « Scarifications » interpelle sans doute en raison de la marque indélébile qu’elle offre au regard. Elle a orienté la sélection des œuvres que Miquel Barceló a opérée dans son propre corpus et que le musée Barbier-Mueller a effectuée dans les collections éponymes.

La visite commentée propose de découvrir le dialogue fécond entre les peintures, dessins, estampes et céramiques de l’artiste et les pièces des collections Barbier-Mueller.

Informations pratiques

Durée : 45 à 60 minutes

Horaire : 16h

Tous publics, dès 12 ans.

20 participants maximum.

Tarifs

Tarif : 12.-frs

Tarif réduit : 8.-frs (Amis du Musée, AVS/Seniors, cartes Raiffeisen, étudiants).

Réservation obligatoire

Pour des informations complémentaires, appeler le 022 312 02 70.

Annulation jusqu’à 48h à l’avance pour un remboursement.

Sous réserve d’un nombre minimum de participant-e-s. Consulter le site internet la veille de l’événement pour savoir s’il est maintenu ou annulé.

Musée Barbier-Mueller Rue Jean-CALVIN 10, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 312 02 70 http://www.barbier-mueller.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-barbier-mueller/

musée Barbier-Mueller