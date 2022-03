Dernière Séance de l’exposition Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire Pays de la Loire A l’occasion du dernier jour d’ouverture de l’exposition, venez découvrir les secrets des petites échoppes angevines avec Clément Cerisier, directeur du musée des Anciens Commerces de Doué-en-Anjou. Ce passionné nous fait le plaisir de venir avec quelques objets de sa collection. Abrité dans le superbe bâtiment du XVIIIe siècle des écuries du Baron Foullon, le musée “Aux Anciens Commerces” présente sur deux niveaux une vingtaine de boutiques d’autrefois fidèlement reconstituées (1900-1950). Du petit café à la chapellerie, en passant par l’épicerie, un formidable voyage dans le temps à découvrir. Rencontre et visite de l’exposition gratuite

