Dernière Séance au Musée Jules-Desbois

Dernière Séance au Musée Jules-Desbois, 6 novembre 2022, . Dernière Séance au Musée Jules-Desbois

2022-11-06 16:30:00 – 2022-11-06 Rencontre avec Fabien Mérelle Pour le dernier jour d'ouverture du musée de l'année, venez rencontrer l'artiste Fabien Mérelle pour une visite commentée de son exposition Par-delà le modèle. Visite et entrée du musée gratuite

