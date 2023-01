DERNIÈRE – COLLECTIF PJPP Cherbourg-en-Cotentin, 19 janvier 2023, Cherbourg-en-Cotentin .

DERNIÈRE – COLLECTIF PJPP

Le Vox, Avenue de Paris Cherbourg-en-Cotentin Manche

2023-01-19 19:30:00 – 2023-01-19

Cherbourg-en-Cotentin

Manche

Danse / Théâtre / Tout public dès 10 ans / Coproduction / dans le cadre de Regards dansants

C’est l’histoire de la légendaire maladresse de Claire avec l’informatique (mais pas que…), et la capacité de Nicolas à s’exaspérer (très) rapidement.

Alors, quand Nicolas souhaite présenter un solo de danse « puissant et profond », et demande à Claire de lui lancer la musique, rien ne se déroule comme prévu : Claire maîtrise mal les touches de l’ordinateur, ne saisit pas bien quel est le bon moment pour lancer la musique, et au fond, n’est pas très intéressée par le solo qui se prépare. Tout prend du temps…

Nicolas essaye de s’expliquer. Chaque tentative pour danser le solo échoue, et son exaspération ne fait qu’augmenter…

Aucun son ne sort de la bouche des deux danseurs… mais tout s’entend. Les dialogues ont été enregistrés, et leur diffusion permet de faire entendre tous les sons qu’une voix peut produire (paroles, soupirs, cris, grommellements…), et d’appuyer ainsi, le ridicule de ces personnages au plateau qui n’ouvrent pas la bouche.

Entre danse et théâtre, les PJPP nous entraînent une nouvelle fois dans un univers drôle, burlesque et absurde, reflétant avec beaucoup d’humanité tous nos petits travers.

Un peu comme si le facteur de Jacques Tati se mettait à la danse…

