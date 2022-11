DERNIER VOYAGE Murles Murles Catégorie d’évènement: Murles

Dernier Voyage

Les couturières de Murles – Côté cour Côté jardin

Gilles victime d'un accident stupide se retrouve au « Théâtre des pénitences », sorte de purgatoire. Un face à face va s'installer avec la maitresse des lieux… Grande prêtresse aux yeux de Gilles qui détiens les clefs de son sort….

expressions-murloises@orange.fr +33 6 82 28 06 04

