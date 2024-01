DERNIER VOL CASINO – BARRIERE Toulouse, samedi 4 janvier 2025.

Ca y est !! C’est le grand jour ou plus exactement le dernier jour de la carrière de Solly Bertone (de son vrai nom Solange Berton), 32 ans de dur labeur au-dessus des nuages. Hôtesse de l’air puis cheffe de cabine principale sur les vols Hexagone Air, elle a régné en souveraine sur les premières classes des longs courriers.Depuis 5 ans la compagnie l’a contrainte à travailler sur leur filiale low-cost. Elle ne fait plus que des vols domestiques courts et pesants pour elle. Toutefois elle a suggéré a ses supérieurs que pour son tout dernier vol on veuille bien la mettre sur un Paris-Hong Kong, voir un Paris-Rio, ou pourquoi pas un Paris-Papeete avec quelques jours de récupération au bout. Ce matin-là, pleine d’espoir, elle se présente à Roissy pour l’ultime briefing et pour apprendre qu’on l’envoie à Bergerac !!… Verte de rage, elle décide que ce dernier volva être une vraie boucherie… !! Autre surprise, due au hasard, le commandant de bord Pierre Blanchard fut l’un de ses amants d’escale, perdu de vue depuis 25 ans. Leurs retrouvailles ne seront pas très romantiques puisque le commandant, affligé ce jour-là d’une énorme crise hémorroïdaire va être contraint de piloter son airbus debout. Cerise sur le gâteau, Solly est en charge de la formation d’Audrey, toute jeune hôtesse qui effectue son premier vol. Le peu de passagers, ce matin-là, même s’ils sont plus pittoresques les uns que les autres vont rendre l’ambiance encore plus électrique.

Tarif : 38.00 – 41.00 euros.

Début : 2025-01-04 à 20:30

Réservez votre billet ici

CASINO – BARRIERE 18 Chemin de la Loge 31400 Toulouse 31