Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Dernier Round – Patrick Bosso Marseille 8e Arrondissement Marseille 8e Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 8e Arrondissement

Dernier Round – Patrick Bosso Marseille 8e Arrondissement, 13 janvier 2022, Marseille 8e Arrondissement. Dernier Round – Patrick Bosso Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement

2022-01-13 20:30:00 – 2022-01-15 Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage

Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône 35 35 – « Dernier Round » tu crois que ça veut dire que c’est son dernier spectacle ?

– Non… « Dernier Round » c’est le titre de son dernier spectacle !

– Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !



Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick Bosso. Partout en France, à partir de novembre 2021.



13 Alone Productions présente ce spectacle. Retrouvez Dernier round, le nouveau spectacle de Patrick Bosso pour 6 dates exceptionnelles, du 13 au 22 janvier 2022 au théâtre des Calanques ! https://www.theatredescalanques.com/spectacle/ – « Dernier Round » tu crois que ça veut dire que c’est son dernier spectacle ?

– Non… « Dernier Round » c’est le titre de son dernier spectacle !

– Ah tu vois que c’est le dernier spectacle !



Dernier Round, le nouveau spectacle de Patrick Bosso. Partout en France, à partir de novembre 2021.



13 Alone Productions présente ce spectacle. Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 8e Arrondissement Autres Lieu Marseille 8e Arrondissement Adresse Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Ville Marseille 8e Arrondissement lieuville Théâtre des Calanques 35 Traverse de Carthage Marseille 8e Arrondissement