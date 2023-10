A la rencontre des oiseaux, pointe de Pen Bron Dernier parking, route de Pen Bron 44420 La turballe La turballe, 11 octobre 2023, La turballe.

Accompagné.es de Patrice Borel, ornithologue bénévole de Bretagne Vivante, partons à la rencontre des oiseaux de la pointe de Pen Bron. Prenons le temps d’observer limicoles et passereaux. N’oubliez pas vos jumelles !

Réservation obligatoire sur le site du CPIE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-11T14:00:00+02:00 – 2023-10-11T16:00:00+02:00

FAMILLE NATURE