Dernier Motel + 1ère partie Bart La Dame de Canton Paris, mardi 6 février 2024.

Le mardi 06 février 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. payant Prévente : 12 EUR

Sur place : 14 EUR

Un concert parallèle folk rock vous attend.

DERNIER MOTEL

C’est une histoire de Motel américain où les clients, les passagers de la nuit,

partagent les mêmes rêves le temps d’une nuit. Dans un registre Folk/Rock/Chanson française, vous retrouverez en scène le chanteur, auteur, guitariste Jean-Baptiste Le Vaillant, accompagné de quatre autres musiciens et d’une création sonore. Vous serez conviés à pénétrer dans l’univers de ce Motel.. Un concert parallèle à la frontière du cinéma, du théâtre et de la réalité.

À travers ce concert parallèle, nous découvrons un homme qui court, qui cherche à s’extraire d’une condition, d’un cadre, en avançant vers le soleil « Dans le désert », en avançant vers les étoiles « La Canopée », … ce cadre d’où il cherche à s’extraire est à la frontière entre le rêve et la réalité. « Lynch’s Story », « Hôtel de la poste »… C’est comme un rêve conscient qui ne s’arrête jamais. Pour en sortir, la clé semble de revenir sur les traces de sa vie, sans volonté, sans objectif, simplement être un observateur sensible, perméable aux énergies. Alors, à cet instant, l’amour coule dans ses traces. « Le dernier des acacias », « De quoi hier sera fait », « Piano Bar ». Ces chansons sont les clés de ce spectacle… alors pourquoi ne pas ouvrir la porte de ce Motel ?…

Texte, mise en scène, jeu (chant, guitare acoustique, harmonica) Jean-Baptiste Le Vaillant.

Accompagné par :

Nicolas Rouleau (batterie et création sonore),

Benjamin Gazzeri Guillet (basse et choeurs)

Fréderic Ruiz (saxo, choeurs et clavier),

Thomas Gendronneau (guitare électrique et choeurs)

Lumières, son, création sonore Simon Peneau

Lumières, son Anthony Bolie

BART (1ère partie)

Bart est un artiste hip hop au flow maîtrisé, fluide, gorgé de mots justes. Un jeune comédien chanteur nous embarquant allégrement dans ses textes conscients et forts de sens. Il déjoue et tortionne judicieusement les mots, leurs sonoristés et leur sens, une savante jonglerie à savourer. De la conscience, de la joie, de l’humour que demander de mieux ?!

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.damedecanton.com/event/derniermotel-bart/ https://www.billetweb.fr/dernier-motel-1ere-partie-bart

Dernier Motel + 1ère partie Bart