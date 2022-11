Dernier bain de mer de l’année Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Rendez-vous sur la plage, devant le Grand Hôtel

Calvados Avis aux courageux ! C’est l’heure du bain le plus givré de l’année ! Enfilez votre costume de bain Belle Époque et échauffez-vous en fanfare sur la plage. Serez-vous assez téméraire pour relever le défi ? Inscription obligatoire.

Location de costumes de bain Belle Époque auprès de l’association. cabourg1900@gmail.com http://www.cabourg1900.fr/ Eric Larrayadieu

