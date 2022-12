Dernier bain de l’année Le Tréport Le Tréport Catégories d’évènement: Le Tréport

Seine-Maritime Dernier bain de l’année organisé par le JOA Casino du Tréport.

Baignade encadrée par les bénévoles de la SNSM

Dernier bain de l'année organisé par le JOA Casino du Tréport.

Baignade encadrée par les bénévoles de la SNSM

Cette fraiche baignade sera suivi du chaleureux pot de l'amitié au casino, vin chaud, chocolat, café et viennoiseries vous seront offerts, tout comme les draps de bain pour les 50 premiers inscrits,

