Dernier Atelier d’art floral à l’Espace Métal le 17 octobre 2021 Grossouvre, 17 octobre 2021, Grossouvre.

Dernier Atelier d’art floral à l’Espace Métal le 17 octobre 2021 2021-10-17 14:00:00 – 2021-10-17 15:00:00

Grossouvre Cher Grossouvre

18 EUR C’est l’automne, c’est le temps de la cueillette des citrouilles.

Le thème : Citrouilles et cucurbitacées d’automne!

L’Espace Métal profite de la fin de saison pour partager avec son public un moment autour de l’art floral, grâce à un atelier unique pour petits et grands.

Ce moment de partage avec Catherine JOYAUX CORSELLI, fleuriste et créatrice dans le Cher, est également l’occasion d’apprendre le nom des plantes qui nous entourent, la tenue des végétaux en vase…

Autant de secrets pour créer le plus beau des bouquets à ramener à la maison.

??A partir de 6 ans

??Le matériel est fourni

Dernier Atelier d’art floral à l’Espace Métal le 17 octobre 2021

contact@halledegrossouvre.com +33 2 48 77 06 38 http://www.espacemetal.com/

dernière mise à jour : 2021-09-28 par BERRY