DERNIER AMOUR Le Monfort théâtre, 10 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du jeudi 10 mars 2022 au dimanche 13 mars 2022 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h50

Après un chagrin d'amour, Charlie, Salomé, et Hugues ont décidé de quitter la Terre définitivement. Dans leur vaisseau, ils ont construit un théâtre. Avec Roxanne, le robot qui les aide à vivre dans l'espace, ils donnent à l'Humanité leur dernier spectacle. La pièce la plus triste du monde !

Le Monfort théâtre
Parc Georges Brassens, 106 rue Brançion
Paris 75015

2022-03-10T19:30:00+01:00_2022-03-10T20:50:00+01:00;2022-03-11T19:30:00+01:00_2022-03-11T20:50:00+01:00;2022-03-12T19:30:00+01:00_2022-03-12T20:50:00+01:00

