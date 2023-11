Soirée beaujolais nouveau Dernancourt Dernancourt Catégories d’Évènement: Dernancourt

Soirée beaujolais nouveau

Samedi 18 novembre, 19h00

12€ adulte / 5€ moins de 10 ans

Repas :

1 kir

1 assiette de charcuterie avec sa patate

salade et fromage

salade et fromage

dessert et café

Dernancourt, Somme, Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T19:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:59:00+01:00

