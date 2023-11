FOIRE AUX ARBRES ET AUX PLANTES Dernacueillette, 26 novembre 2023, Dernacueillette.

Dernacueillette,Aude

Nouvelle édition de la foire d’automne organisée par l’association Faisons autour des arbres et des plantes. Cette manifestation réunit uniquement des pépiniéristes des Hautes Corbières ou des environs proches.

De nombreux producteurs de variétés anciennes sont installés dans l’Aude. Une dizaine sera présente à Dernacueillette pour proposer des plantes aromatiques et médicinales, et des arbres fruitiers et d’ornement. Les végétaux sont cultivés en direct, en plein champ pour les arbres, et déjà aguerris au terroir et au climat audois.

Avec son verger conservatoire, Dernacueillette se prête parfaitement à l’organisation de cette foire. Une visite du lieu est prévue à 15h pour parler de variétés anciennes, de greffe et de taille.

Tous les exposants sont engagés dans une agriculture exigeante, sans entrant chimique. La plupart est estampillée Label AB, Nature et Progrès ou Syndicat des simples.

L’association Faisons est une initiative de trois producteurs installés à Maisons. A travers un rendez-vous au printemps et un autre à l’automne, ils ont voulu mettre en avant des petits producteurs trop souvent isolés auprès d’une clientèle qui souhaite renouer avec des variétés locales et acclimatées, et parfois retrouver des goûts de l’enfance.

Scène musicale ouverte, à vos instruments!

Petite restauration, apportez vos couverts (réservations par téléphone).

2023-11-26 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Dernacueillette 11330 Aude Occitanie



A new edition of the autumn fair organized by the association Faisons autour des arbres et des plantes. This event brings together only nursery growers from the Hautes Corbières and surrounding areas.

Many producers of old varieties are based in the Aude region. A dozen of them will be present at Dernacueillette to offer aromatic and medicinal plants, and fruit and ornamental trees. The plants are grown directly, in open fields in the case of trees, and are already used to the Aude terroir and climate.

With its conservatory orchard, Dernacueillette lends itself perfectly to the organization of this fair. A tour of the site is scheduled for 3pm, with talks on old varieties, grafting and pruning.

All exhibitors are committed to demanding, chemical-free agriculture. Most have the AB, Nature et Progrès or Syndicat des simples label.

The Faisons association is an initiative of three Maisons-based growers. Through a spring and an autumn event, they wanted to showcase small producers who are too often isolated, to a clientele keen to reconnect with local and acclimatized varieties, and sometimes rediscover childhood tastes.

Open music stage, get your instruments!

Small-scale catering: bring your own cutlery (reservations by telephone)

Nueva edición de la feria de otoño organizada por la asociación Faisons autour des arbres et des plantes. Este evento reúne únicamente a viveristas de las Hautes Corbières y alrededores.

En el Aude hay muchos productores de variedades antiguas. Una decena de ellos estarán presentes en Dernacueillette para ofrecer plantas aromáticas y medicinales, y árboles frutales y ornamentales. Las plantas se cultivan directamente, en campo abierto en el caso de los árboles, y ya están acostumbradas al suelo y al clima locales.

Con su huerto invernadero, Dernacueillette se presta perfectamente a la organización de esta feria. A las 15.00 horas se realizará una visita a las instalaciones para hablar de las variedades antiguas, los injertos y la poda.

Todos los expositores apuestan por una agricultura exigente y sin productos químicos. La mayoría tiene la etiqueta AB, Nature et Progrès o Syndicat des simples.

La asociación Faisons es una iniciativa de tres productores de Maisons. Con una manifestación en primavera y otra en otoño, han querido dar a conocer a los pequeños productores, demasiado a menudo aislados, a una clientela deseosa de reencontrarse con variedades locales y aclimatadas, y a veces de redescubrir sabores de la infancia.

Escenario musical abierto, ¡traiga sus instrumentos!

Catering: traiga sus propios cubiertos (reservas por teléfono)

Neue Ausgabe der Herbstmesse, die vom Verein Faisons autour des arbres et des plantes organisiert wird. An dieser Veranstaltung nehmen nur Baumschulen aus Hautes Corbières oder der näheren Umgebung teil.

Im Departement Aude sind zahlreiche Erzeuger alter Sorten ansässig. Etwa zehn werden in Dernacueillette anwesend sein und aromatische und medizinische Pflanzen sowie Obst- und Zierbäume anbieten. Die Pflanzen werden direkt angebaut, im Falle der Bäume im Freiland, und sind bereits an das Terroir und das Klima des Audès gewöhnt.

Dernacueillette eignet sich mit seinem Obstgarten perfekt für die Organisation dieser Messe. Um 15 Uhr ist ein Besuch des Ortes vorgesehen, um über alte Sorten, Veredelung und Schnitt zu sprechen.

Alle Aussteller haben sich einer anspruchsvollen Landwirtschaft verschrieben, in der keine Chemikalien eingesetzt werden. Die meisten sind mit dem Label AB, Nature et Progrès oder Syndicat des simples ausgezeichnet.

Die Association Faisons ist eine Initiative von drei in Maisons ansässigen Erzeugern. Mit einem Termin im Frühjahr und einem weiteren im Herbst wollen sie die kleinen, allzu oft isolierten Erzeuger bei einer Kundschaft ins Rampenlicht rücken, die wieder an lokale und akklimatisierte Sorten anknüpfen und manchmal den Geschmack ihrer Kindheit wiederfinden möchte.

Offene Musikbühne, an die Instrumente!

Kleine Snacks, bringen Sie Ihr Besteck mit (telefonische Reservierung)

Mise à jour le 2023-11-20 par A.D.T. de l’Aude / OT – Corbières-Minervois