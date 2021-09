Saint-Jean-de-la-Ruelle L'Unisson Loiret, Saint-Jean-de-la-Ruelle Derli de Wally L’Unisson Saint-Jean-de-la-Ruelle Catégories d’évènement: Loiret

L'Unisson, le jeudi 6 janvier 2022 à 20:30

Wally, chanteur qui fait d’ordinaire dans l’humour et les chansons courtes, s’autorise un pas de côté avec « Derli ». Cette aventure fait la part belle à des chansons où le sourire l’emporte sur le rire, où l’humeur prend le pas sur l’humour. Cordes et percussions viennent enrichir les compositions originales de Lilian Derruau (Wally). Une envie de montrer une face cachée et qui sait peut-être même de nous émouvoir. Produit par Ulysse maison d’artistes _Sur scène :_ _Wally (Lilian Derruau) : guitare, cymbales et chant_ _Nicolas Lescombe : clarinette, accordéon, percussions, chant_ _Marie Tournemouly : violoncelle, boite à musique, percussions, chant_ _Thomas Mazellier : violon, percussions, chant_ _Franck Duhamel : contrebasse, basse_ _Pierre Thibaud : batterie, percussions_ Cette aventure fait la part belle à des chansons où le sourire l’emporte sur le rire L’Unisson 27 Rue Bernard Million, 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle Saint-Jean-de-la-Ruelle Loiret

2022-01-06T20:30:00 2022-01-06T22:00:00

