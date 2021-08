Dérives Martigues, 24 août 2021, Martigues.

Dérives 2021-08-24 21:00:00 – 2021-08-24

Martigues Bouches-du-Rhône

Comme des mues abandonnées après la tragédie, comme des avatars aquatiques que l’on contourne en regardant le ciel, comme les sculptures érigées de notre prétention à dresser le monde, comme un petit peuple qui part refaire l’histoire, comme nos ombres marines qui s’émancipent et courent à la vague.



Oui, ce groupe dispersé est géré par des acteurs flottants, bergers des eaux, qui

rassemblent la troupe derrière le guide, joueur de flûte irrésistible. Ainsi va cette déambulation-spectacle, chaque jour un quartier du bord de l’eau, chaque soirée la troupe lumineuse du soleil de la journée stationne au petit large du quai, de la berge, du pont, de la plage. Le temps fera sa loi.



Dans ces autres dressés, on peut tout projeter, du bouc émissaire à l’ami lointain, attendu, espéré. Plus fort qu’une réalité, un lendemain, ils ne seront plus là. Nous serons l’indélébile trace.

L’eau, modèle de mobilité, est mise à l’honneur en transportant nos âmes.

Avec « DÉRIVES », la compagnie Ilotopie propose une parabole de l’eau qui porte et transporte, jusqu’aux parties de nous-même qu’on ne voit pas toujours.

culture@ville-martigues.fr +33 4 42 10 82 90

