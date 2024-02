Dérives et Déraisons Pierrefonds, vendredi 21 juin 2024.

Dérives et Déraisons Pierrefonds Oise

Art du textile du groupe Mordern’Patch.

C’est un art auquel on ne s’attend pas, celui du textile !

Pour cette exposition, il ne s’agit pas d’une artiste mais de trois qui se sont réunies autour d’une même passion la couture. Elles ont d’abord travaillé le textile de manière traditionnelle, puis avec le temps, se sont essayées à la nouveauté.

Dérives et déraisons représente l’architecture, les contes et les légendes. L’exposition s’inspire de différents métaux ou matériaux, telle que la pierre. C’est l’assemblage de couleurs et de multiples concepts géométriques pour aboutir à une autre vision de l’art celle de l’utilisation du tissu comme moyen d’expression. 00 0 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-21 10:00:00

fin : 2024-06-28 18:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

L’événement Dérives et Déraisons Pierrefonds a été mis à jour le 2024-02-20 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme