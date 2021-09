Paris Lafayette Anticipations île de France, Paris Dérives avec Ligia Lewis Lafayette Anticipations Paris Catégories d’évènement: île de France

Le dimanche 26 septembre 2021

Pour cet entretien, dans le cadre du programme “Dérives” avec la chorégraphe et metteuse en scène Ligia Lewis, il est question de son travail récent autour de l’immobilité des corps, à travers le prisme de la théorie critique des races, de la performance et des études cinématographiques. Les contributions radicales des penseur.euse.s David S. Marriott, Tina Campt et Hortense Spillers sont mises en perspective avec le travail saisissant d’artistes tels que Steve McQueen – autant de sources centrales pour sa pratique basée sur le mouvement et les lignes de questionnement. En conversation* avec Madeleine Planeix-Crocker, curatrice associée. Dans le cadre du festival Echelle Humaine, le film deader than dead de Ligia Lewis sera projeté les 25 et 26 septembre. * La rencontre a lieu en anglais. Elle sera ensuite disponible en replay dans notre médiathèque, sous-titrée en français, courant octobre. Animations -> Conférence / Débat Lafayette Anticipations 9 rue du Plâtre Paris 75004

