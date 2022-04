Dérive en Float-tube Yzeures-sur-Creuse, 15 mai 2022, Yzeures-sur-Creuse.

Dérive en Float-tube Yzeures-sur-Creuse

2022-05-15 – 2022-05-15

Yzeures-sur-Creuse 37290

Un partenariat étroit entre la commune, l’AAPPMA la Gaule d’Yzeures et la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire permet de proposer des animations pêche à partir du printemps.

Cette journée de dérive en float-tube est gratuite et ouverte à toutes personnes de plus de 12 ans. Le matériel est fourni et l’encadrement assuré par deux animateurs diplômés d’État de la Fédération de pêche.

Si la personne n’est pas titulaire de la carte de pêche lors de l’animation, un PassPêche lui sera fourni.

Prévoir un pique-nique. Sur les bords de Creuse.

Cette journée de dérive en float-tube est gratuite et ouverte à toutes personnes de plus de 12 ans. Le matériel est fourni et l’encadrement assuré par deux animateurs diplômés d’État de la Fédération de pêche. Prévoir un pique-nique.

mairie@yzeuressurcreuse.fr +33 2 47 94 55 01 https://www.fedepeche37.fr/

Un partenariat étroit entre la commune, l’AAPPMA la Gaule d’Yzeures et la Fédération de pêche d’Indre-et-Loire permet de proposer des animations pêche à partir du printemps.

Cette journée de dérive en float-tube est gratuite et ouverte à toutes personnes de plus de 12 ans. Le matériel est fourni et l’encadrement assuré par deux animateurs diplômés d’État de la Fédération de pêche.

Si la personne n’est pas titulaire de la carte de pêche lors de l’animation, un PassPêche lui sera fourni.

Prévoir un pique-nique. Sur les bords de Creuse.

Yzeures-sur-Creuse

dernière mise à jour : 2022-04-05 par