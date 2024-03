Derib et Cosey : une amitié dessinée BiblioQuartier des Grands-Hutins Genève, jeudi 14 mars 2024.

Derib et Cosey : une amitié dessinée Dans le cadre de Carouge fête Derib, une rencontre dessinée entre Derib et Cosey Jeudi 14 mars, 20h00 BiblioQuartier des Grands-Hutins CHF 0.-

Cette rencontre dessinée présentera toute l’amitié et les passions partagées entre Derib et Cosey, deux grands auteurs suisses de bande dessinée, et sera animée par Arnaud de Ribeaupierre, le fils de Derib.

BiblioQuartier des Grands-Hutins Rue de la Tambourine 3, 1227 Carouge Genève 1227 La Praille Genève

