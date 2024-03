Dérézo, Lennut Spectacle de théâtre Square du Capitaine A Jegaden Brest, mercredi 1 mai 2024.

Pointant un au-delà du théâtre, voici une expérience hybride qui déplace les habitudes spectatrices. LennuT nous propose d’embarquer pour un tour de 20 minutes dans et autour d’une installation plastique de plus de 40 mètres. Équipés d’un sac à dos low-tech, nous partons à la rencontre d’une addition d’événements sonores et visuels, guidés par une voix qui nous parle derrière l’oreille, voix déclenchées lorsque chacun·e flashe l’un des quarante code-barres disséminés autour de la structure gonflable. Entre deux code-barres, sept interprètes se mêlent de nous parler en tête-à-tête.

C’est sur une sélection de textes de Bernard Noël, L’Outrage aux mots, que s’appuie le spectacle.

Un jeu de places où nous sommes libres de jouer, on y va comme on jette des dés pour y entendre autre chose que ce à quoi nous nous attendons, et avec le corps un train fantôme sans train, ni fantôme. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-01 15:03:00

fin : 2024-05-01 17:03:00

Square du Capitaine A Jegaden Rue Fréminville

Brest 29200 Finistère Bretagne

