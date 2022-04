Dérèglement climatique, les conséquences sur notre littoral Centre culturel Athanor Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Centre culturel Athanor, le mardi 26 avril à 18:00

La Société des Amis de Guérande invite Jean-Claude Ménard, président de l’association Estuaires Loire-Vilaine, pour une conférence sur les conséquences du dérèglement climatique sur le notre littoral. Il proposera des solutions et des scénarios face aux submersions, tempêtes, érosions et sécheresses : comment atténuer les phénomènes, s’adapter, se déplacer, construire différemment… **+ d’infos :** [[www.amisdeguerande.com](www.amisdeguerande.com)](www.amisdeguerande.com)

