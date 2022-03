Dérèglement climatique: le sort des arbres de montagne Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy Catégorie d’évènement: Chambésy

Dérèglement climatique: le sort des arbres de montagne Conservatoire et Jardin botaniques, 3 juillet 2022, Chambésy. Dérèglement climatique: le sort des arbres de montagne

Conservatoire et Jardin botaniques, le dimanche 3 juillet à 14:00

**Les arbres de nos montagnes survivront-ils?** Prolongez votre balade dominicale aux Conservatoire et Jardin botaniques, en choisissant une ou deux visites proposées chaque 1er dimanche du mois. Découvrez notre [offre complète de visites commentées.](https://www.cjbg.ch/fr/visiter/visites-guidees)

Gratuit

Avec le changement climatique, la répartition des espèces est bouleversée. Conservatoire et Jardin botaniques Chemin de l’Impératrice 1, 1292 Chambésy Chambésy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-03T14:00:00 2022-07-03T15:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Chambésy Autres Lieu Conservatoire et Jardin botaniques Adresse Chemin de l'Impératrice 1, 1292 Chambésy Ville Chambésy lieuville Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chambesy/

Dérèglement climatique: le sort des arbres de montagne Conservatoire et Jardin botaniques 2022-07-03 was last modified: by Dérèglement climatique: le sort des arbres de montagne Conservatoire et Jardin botaniques Conservatoire et Jardin botaniques 3 juillet 2022 Chambésy Conservatoire et Jardin botaniques Chambésy

Chambésy