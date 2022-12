Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque publique d’information Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque publique d’information, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 19h00 à 20h30

. gratuit

Dans le cadre de son cycle « Rendez-vous Climat », la Bpi organise une rencontre sur le dérèglement climatique. L’année 2022 a été marquée en France par des événements climatiques exceptionnels, notamment une série de canicules cet été, qui ont provoqué une très forte sécheresse. Pourquoi ces vagues de chaleur inquiètent-elles particulièrement les scientifiques ? Comment peuvent-ils assurer que l’action humaine joue une part dans le réchauffement climatique ? Alors qu’une étude a récemment montré que le réchauffement climatique en France s’annonce plus important que prévu, venez poser vos questions et mieux comprendre les phénomènes en cours. Animé par Serge Zaka, expert scientifique, docteur-chercheur en agro-climatologie Bibliothèque publique d’information Place Georges-Pompidou 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/dereglement-climatique-en-france-ou-en-est-on/ contact.communication@bpi.fr

© Mohamed Hassan Pixabay

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque publique d'information Adresse Place Georges-Pompidou Ville Paris lieuville Bibliothèque publique d'information Paris Departement Paris

Bibliothèque publique d'information Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque publique d’information 2023-01-18 was last modified: by Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque publique d’information Bibliothèque publique d'information 18 janvier 2023 Bibliothèque publique d'information Paris Paris

Paris Paris