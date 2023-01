Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 19h00 à 20h00

. gratuit

Alors qu’une étude a récemment montré que le réchauffement climatique en France s’annonce plus important que prévu, venez pour poser vos questions et mieux comprendre les phénomènes en cours. L’année 2022 a été marquée en France par des événements climatiques exceptionnels, notamment une série de canicules cet été, qui ont provoqué une très

forte sécheresse. Pourquoi ces vagues de chaleur inquiètent-elles particulièrement les scientifiques ? Comment peuvent-ils assurer que l’action humaine joue une part dans le réchauffement climatique ? Côme Girschig, conférencier, représentant France au sommet mondial de la jeunesse pour le climat, et fondateur des jeunes ambassadeurs pour le Climat, répondra à vos questions. Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou 2 rue Beaubourg 75004 Paris Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/dereglement-climatique-en-france-ou-en-est-on/

Mohamed hassan_Pixabay

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bibliothèque Publique d'Information-Centre Pompidou Adresse 2 rue Beaubourg Ville Paris lieuville Bibliothèque Publique d'Information-Centre Pompidou Paris Departement Paris

Bibliothèque Publique d'Information-Centre Pompidou Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou 2023-01-18 was last modified: by Dérèglement climatique en France : où en est-on ? Bibliothèque Publique d’Information-Centre Pompidou Bibliothèque Publique d'Information-Centre Pompidou 18 janvier 2023 Bibliothèque Publique d'Information-Centre Pompidou Paris Paris

Paris Paris