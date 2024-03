Derby – Spectacle Le Manège – Scène nationale Reims, jeudi 6 juin 2024.

Derby – Spectacle Un spectacle acrobatique et féministe avec comme base le roller derby. 6 et 7 juin Le Manège – Scène nationale TARIFS DE 6 € À 23 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-06T20:00:00+02:00 – 2024-06-06T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-07T19:00:00+02:00 – 2024-06-07T20:00:00+02:00

À travers l’histoire d’un sport féminin de contact, le roller derby, Emmanuelle Hiron et Valia Beauvieux mettent en piste cinq interprètes en roller pour une épopée acrobatique et féministe qui mêle performances physiques et trajectoires intimes. Un spectacle galvanisant où la force du collectif devient un puissant levier d’émancipation.

Venu des États-Unis, le roller derby, c’est de prime abord du maquillage, des tatouages, des filles qui se bousculent violemment dans une course en roller. Le but du jeu ? Dépasser, en un laps de temps donné, le mur de joueuses adverses sans se faire projeter au sol ou sortir de la piste. Derrière le show, c’est surtout un sport extrêmement physique, porté par des valeurs essentielles d’inclusion et de solidarité, aidant à l’affirmation de soi. Avec beaucoup de second degré comme en attestent les noms des équipières, Gara La Garce, Kate Mosh, Barbie Rouste…

S’appuyant sur le témoignage des joueuses et leur vécu, Emmanuelle Hiron, elle-même ancienne pratiquante de derby, et Valia Beauvieux, se saisissent de ce sport militant pour en retranscrire sur le plateau toute la force et l’engagement. Sur un track de 12 mètres sur 8, les cinq interprètes en roller quads enchaînent les prouesses acrobatiques au fil d’un récit initiatique qui raconte l’avant et l’après derby. De courses folles en chutes improbables, de sorties de piste en moments de grâce, du rire aux larmes, cette équipe joyeuse et virtuose file sur la piste en soulevant des problématiques contemporaines qui nous touchent en plein cœur. Au-delà de la performance, ce spectacle fédérateur met sous le feu des projecteurs la notion d’empowerment et la capacité de chacun à se redéfinir selon ses envies.

Création collective

Mise en scène Valia Beauvieux, Emmanuelle Hiron

Interprètes Jatta Borg, Myriam Coën, Amandine Etelage, Barbara Papamiltiadou, Salomé Pham-Van-Hué, Solène Rigot

Coach et chorégraphie roller derby Elise Fruchart

Collaboration artistique David Gauchard

Scénographie Vincent Gadras

Construction décors Vincent Gadras et Philippe Richard

Régie Plateau Myriam Coën

Création sonore Anouk Audart

Création lumière Antoine Travert

Régie générale Anouk Audart

Direction technique Cécile Hérault

Costumes Floriane Jannot

Création logo Queer Kong Jacky et Dirty du Tatane Crew

Design maillot Antoine Giampaolo

Graphisme UNA Céline Chérel

Production, régie de tournée Alice Léonard-Pons

Direction administration, production Jérôme Bardeau

Attachée de presse Murielle Richard

Production Compagnie UNA

Coproduction (en cours) Plateforme 2 Pôles Cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg et le Cirque Théâtre d’Elbeuf, Pôle National Cirque de Normandie / L’Atelier Culturel – Landerneau / Le Carré Magique, Pôle National Cirque en Bretagne – Lannion / Ay-Roop – Rennes / Trio-s – Inzinzac-Lochrist / Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper / Le Vellein, Scène de la CAPI – Villefontaine / le Manège, scène nationale-Reims / Agora Boulazac – Pôle national Cirque / L’Estran – Guidel / Théâtre National de Bretagne – Rennes

Soutien Réseau CirquEvolution / Espace Germinal – Fosses / l’Avant Seine, Théâtre de Colombes / L’Orange Bleue – Eaubonne

Avec le soutien de la Fondation d’entreprise Hermès

Avec le soutien de la DRAC Bretagne, de la DGCA, de la Région Bretagne et de la ville de Rennes au titre de l’aide au projet

Avec le soutien d’ARTCENA – Écrire pour le cirque

Label Olympiades Culturelles – Paris 2024

UNA est compagnie complice avec L’Orange Bleue pour les saisons 2023-2024 et 2024-2025

Derby a bénéficié d’un accueil de résidence de création au Manège

Le Manège – Scène nationale 2 boulevard du Général Leclerc, 51100 Reims Reims 51100 Quartier Centre Ville Marne Grand Est 03 26 47 30 40 http://www.manege-reims.eu [{« type »: « link », « value »: « https://reims-manege.shop.secutix.com/selection/event/date?productId=10229057158618 »}] En France, il reste aujourd’hui cinq cirques « en dur », dont un, exceptionnel, qui se trouve à Reims. Construits en 1867, le cirque, ainsi que le manège équestre qui lui fait face, ont été entièrement rénovés dans les années 1990 pour devenir des lieux de spectacles. Bruno Lobé, nommé à la direction en 2015 et son équipe, veillent à la destinée de ce lieu d’art et de culture, labellisé Scène Nationale, dans lequel la danse, le cirque, la marionnette et le cabaret occupent une place de premier choix.

© Jean-Louis Chérel