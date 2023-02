Derby du Vénéon Le Plan du Lac Saint-Christophe-en-Oisans Oisans Tourisme Saint-Christophe-en-Oisans Catégories d’Évènement: Isère

Derby du Vénéon Base nautique Le Plan du Lac Vénéon Eaux Vives Saint-Christophe-en-Oisans Isère

2023-09-02 – 2023-09-02

Isère Saint-Christophe-en-Oisans Isère EUR 45 55 En journée, beau spectacle sur les rives du Vénéon entre la Bérarde, les Etages et Champhorent avec 2 épreuves par équipe de 3 kayakistes :

– un Petit accessible à un grand nombre,

– un Grand pour les plus énervés.

Soirée : concerts, DJ’, buvette repas. derbyveneon@gmail.com +33 4 76 80 23 99 https://www.njuko.net/derbyduveneon2022/select_competition Le Plan du Lac Base nautique Saint-Christophe-en-Oisans

dernière mise à jour : 2023-02-24 par Oisans Tourisme

