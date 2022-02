Derby Dragon – Open National 2022 Plage de La Baule La baule Catégories d’évènement: La baule

Depuis 2000 le Yacht Club de La Baule, créateur de l'épreuve, organise chaque année ce mythique Derby Dragon International qui reçoit plusieurs nations de passionnés ce qui représente 30 à 40 équipages. La particularité de cet événement est que le niveau requis des compétiteurs est ouvert, les équipages d'amateurs peuvent y rencontrer les champions de Dragon les plus capés de la planète. La pratique du Dragon est historique et culturelle au sein du Yacht Club de La Baule, elle est représentée activement par la flotte bauloise qui est l'une des premières flottes françaises de la série Dragon. Cette flotte organise régulièrement des entrainements dans notre baie toute l'année et représente le Yacht Club de La Baule dans les grandes épreuves internationales de Dragon.

