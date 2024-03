Derby Dragon 2024 Plage de La Baule 44500 La baule La baule, mardi 14 mai 2024.

Derby Dragon 2024 Cette année le Yacht Club de La Baule a l'immense plaisir d'organiser deux grandes épreuves internationales au mois de mai. La 22e édition du Derby Dragon, comptant pour la Coupe de France 2024 et… 14 – 18 mai Plage de La Baule 44500 La baule

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-14T09:00:00+02:00 – 2024-05-14T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-18T09:00:00+02:00 – 2024-05-18T19:00:00+02:00

Cette année le Yacht Club de La Baule a l’immense plaisir d’organiser deux grandes épreuves internationales au mois de mai. La 22e édition du Derby Dragon, comptant pour la Coupe de France 2024 et leTrophée Atlantique, aura lieu du 14 au 18 mai, tandis que la 4e édition des Vintage Yachting Games rassemblant les anciennes classes olympiques, tels les Dragon de 1948 à 1972, se courra du 27 mai au 2 juin.

Depuis 2000 le Yacht Club de La Baule, créateur de l’épreuve, organise chaque année ce mythique Derby Dragon International qui reçoit plusieurs nations de passionnés ce qui représente 30 à 40 équipages.

La particularité de cet événement est que le niveau requis des compétiteurs est ouvert, les équipages d’amateurs peuvent y rencontrer les champions de Dragon les plus capés de la planète.

La pratique du Dragon est historique et culturelle au sein du Yacht Club de La Baule, elle est représentée activement par la flotte bauloise qui est l’une des premières flottes françaises de la série Dragon.

Cette flotte organise régulièrement des entrainements dans notre baie toute l’année et représente le Yacht Club de La Baule dans les grandes épreuves internationales de Dragon.

Plage de La Baule 44500 La baule Loire-Atlantique Pays de la Loire

