Dérapage

Au premier étage d’un immeuble anonyme vit un homme tout aussi anonyme qui vient de péter les plombs. Quelqu‘un a alerté la police qui surgit rapidement sur les lieux. Pour les 2 jeunes policiers, la gestion pratique de cette situation souvent théorisée à l’école de police va s’avérer difficile, inattendue, parfois surréaliste, mais tellement humaine…



“Dérapage” pointe la fragilité de la vie et se cogne à l’absurdité sociale.



Spectacle de rue réaliste et caustique.



Interprètes : Bérengère Demeautis, Yann Colin et Jérôme Jolicart

La mise en scène : Stéphane Filloque



Création 2004

Tout public à partir de 10 ans

Durée : 55 min, plus de 250 représentations en pays francophones.



• Samedi 21 mai à 15h30 au Cours Julien

• Dimanche 22 mai à 15h30 au Parc François Billoux, en partenariat avec la mairie du 15/16



Les 20 ans du Daki Ling – Festival Tendance Clown #17

Dérapage à découvrir les 21 et 22 mai dans le cadre des 20 ans du Daki Ling et Festival Tendance Clown #17.

Les 20 ans du Daki Ling – Festival Tendance Clown #17

